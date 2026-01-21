Sassi approda all’Avellino: visite mediche e firma del contratto. Il portiere classe 2003, già nel giro della Nazionale Under 21, si unisce al club irpino in vista della prossima stagione. Questa operazione, della durata di tre anni e mezzo, rappresenta un passo importante nel progetto di sviluppo del team, che guarda al futuro con rinnovato entusiasmo.

Tempo di lettura: < 1 minuto L’ Avellino sistema la porta e guarda al futuro. Nel pomeriggio odierno è sbarcato in città Jacopo Sassi, portiere classe 2003 nel giro della Nazionale Under 21, pronto a sostenere le visite mediche che anticipano la firma sul contratto con il club irpino: intesa da tre anni e mezzo. Cresciuto nel vivaio dell’Atalanta, Sassi arriva a titolo definitivo dopo un percorso di crescita costruito attraverso diverse esperienze in prestito tra Giugliano, Pro Vercelli, Modena e Crotone. Un bagaglio importante per un profilo giovane ma già abituato a contesti competitivi. Il suo approdo alla corte di Raffaele Biancolino rappresenta una scelta di prospettiva chiara da parte della società biancoverde, che punta su un estremo difensore moderno, reattivo e con ampi margini di crescita. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Sassi sbarca in Irpinia: visite mediche e firma con l’Avellino

