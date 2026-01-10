TS – visite mediche poi la firma Il comunicato

TS informa che, dopo l'acquisizione di Ratkov, la Lazio ha completato un'altra visita medica prima di ufficializzare il nuovo acquisto. La notizia rappresenta un passo importante nelle operazioni di mercato del club, che si prepara a formalizzare l'accordo. La comunicazione ufficiale sarà resa nota dopo la firma, confermando così la conclusione del processo di acquisizione.

2026-01-09 22:54:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da TS: Secondo colpo per la Lazio dopo Ratkov. In giornata è arrivato infatti l’annuncio dell’arrivo a Formello di Kenneth Taylor, duttile centrocampista olandese classe 2002, a titolo definitivo dall’Ajax con cui, in stagione, ha disputato 19 incontri tra Eredivisie e Champions, mettendo a referto 2 gol e 4 assist. Il club biancoceleste non ha fatto sapere le cifre dell’operazione, che dovrebbero aggirarsi intorno ai 15 milioni di euro, bonus compresi. La nota della Lazio. “ La S.S. Lazio comunica di aver acquisito definitivamente i diritti del contratto sportivo del calciatore Kenneth Ina Dorothea Taylor, proveniente dall’AFC Ajax. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

