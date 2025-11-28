Lutto a Sant’Antimo per la morte di Maria Scaraglio | aveva 29 anni

Lutto nella comunità di Sant’Antimo per la morte di Maria Scaraglio, docente di sostegno presso l’Istituto Comprensivo Don Milani – Pestalozzi. La donna aveva 29 anni. Non sono state rese note le cause del decesso. I funerali si terranno domani, alle 10 . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Lutto a Sant’Antimo per la morte di Maria Scaraglio: aveva 29 anni

