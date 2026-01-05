Tragedia dopo il parto | muore a 33 anni una giovane madre
Una giovane donna di 33 anni, originaria di Pompei, è deceduta oggi poco dopo le 13:00 all'ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore, pochi giorni dopo aver dato alla luce il suo bambino. La notizia ha suscitato grande dolore nella comunità locale. La vicenda evidenzia l’importanza di monitorare attentamente la salute materna nel periodo post-partum e di continuare a investire in servizi sanitari adeguati.
Tempo di lettura: < 1 minuto Si è spenta poco dopo le 13:00 di oggi la 33enne originaria di Pompei che lottava tra la vita e la morte all’ ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore. La gioia per la nascita della sua seconda figlia, avvenuta il 2 gennaio a Sarno, si è trasformata in un dramma insanabile. La giovane madre, dopo una gravidanza regolare, aveva dato alla luce la sua piccola presso l’ospedale di Sarno. Pochi istanti dopo aver stretto a sé la neonata, era stata colpita da un’improvvisa e massiccia emorragia cerebrale, scatenata con ogni probabilità da un picco ipertensivo. Dopo tre giorni di agonia nel reparto di Rianimazione del polo neurochirurgico di Nocera Inferiore, dove era stata trasferita d’urgenza, il quadro clinico è precipitato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
