Dal Mei a Sanremo | nove artisti del Festival sono passati dal meeting di Faenza

Ravennatoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Il pass per il Festival di Sanremo arriva dal Mei di Faenza, il 30 per cento degli artisti presenti al Festival della canzone italiana hanno suonato, vinto, esordito al Meeting delle Etichette Indipendenti", così spiegano dal Mei dopo l'annuncio degli artisti che parteciperanno al Festival di. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

dal mei a sanremo nove artisti del festival sono passati dal meeting di faenza

© Ravennatoday.it - Dal Mei a Sanremo: nove artisti del Festival sono passati dal meeting di Faenza

Argomenti simili trattati di recente

Dal Mei a Sanremo: nove artisti del Festival sono passati dal meeting di Faenza - Il Mei di Faenza: "Il 30 per cento degli artisti presenti al Festival della canzone italiana hanno suonato, vinto o esordito al Meeting delle Etichette Indipendenti" ... Scrive ravennatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Mei Sanremo Nove Artisti