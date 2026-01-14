Laura Pausini co-conduttrice di Sanremo 2026 | cosa ci aspettiamo davvero da lei

Laura Pausini sarà co-conduttrice a Sanremo 2026, affiancando Carlo Conti per tutte le serate del festival. Oltre alle esibizioni, ci si aspetta un contributo che vada oltre la musica, offrendo un’interpretazione più ampia del ruolo di conduttrice. La sua presenza rappresenta un’opportunità per arricchire il racconto di questa edizione, portando professionalità e sensibilità al pubblico.

La cantante affiancherà Carlo Conti per tutte e cinque le serate del Festival, ma non vorremmo solo sentirla cantare e lanciare i codici dei Big in gara: da lei ci aspettiamo di più.

