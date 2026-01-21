Sanità schizza la spesa privata | a pagare il prezzo più alto sono i poveri

Negli ultimi anni, si è osservato un aumento della spesa privata per la sanità in Italia. Questa tendenza colpisce in particolare le famiglie con risorse più limitate, che devono affrontare costi più elevati rispetto al passato. La crescita della spesa privata rappresenta una sfida importante per il sistema sanitario e per le politiche di tutela delle fasce più vulnerabili della popolazione.

La sanità si sposta verso i privati e a pagare il prezzo più alto sono le famiglie più povere. L’incidenza della spesa privata delle famiglie per la sanità, infatti, è più che raddoppiata rispetto al bilancio familiare. E la percentuale di spesa privata è aumentata tre volte di più per le famiglie meno abbienti rispetto a chi ha più possibilità economiche. Non a caso, per quattro milioni di famiglie, il bilancio è a rischio per sostenere i costi delle cure. I dati sono quelli che emergono dal rapporto Sanità del Crea, il Centro per la ricerca economica applicata in sanità, presentato al Cnel. Sanità, la spesa privata cresce: pagano soprattutto i più poveri. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Sanità a due velocità: perché le regioni meridionali rischiano di pagare il prezzo più alto dell’autonomia differenziataL’autonomia differenziata può accentuare le disuguaglianze nell’assistenza sanitaria tra Nord e Sud, rischiando di consolidare le differenze esistenti.

