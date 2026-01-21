Sanità il patto di Livorno | Monni blinda le specialità e lancia l’alleanza con Pisa

Il patto di Livorno rappresenta un impegno per rafforzare le specialità mediche e promuovere un’alleanza strategica con Pisa. Con oltre un secolo di storia, l’ospedale locale continua a essere un punto di riferimento per la sanità territoriale, puntando sulla qualità e sull’innovazione per garantire servizi sempre più efficienti ai cittadini.

LIVORNO – Un ospedale che ha un secolo di vita sulle spalle, ma che nasconde al suo interno un motore d’eccellenza. È questa la fotografia scattata da Monia Monni, assessora regionale al Diritto alla salute, durante la sua visita al presidio di Livorno. Un tour operativo per tracciare la rotta dei prossimi cinque anni. Il messaggio ai primari è stato netto. Il futuro della sanità labronica passa da un doppio binario: la costruzione del nuovo e la valorizzazione dell’esistente. Non ci saranno passi indietro. L’integrazione con l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Pisa sarà strategica, ma non penalizzante.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

