Sanità Monia Monni in visita alla Casa di comunità | A Pisa modello avanzato di integrazione socio-sanitaria

L’assessora regionale al diritto alla salute, Monia Monni, accompagnata dalla direttrice generale della ASL Toscana nord ovest, Maria Letizia Casani, ha visitato nella giornata di venerdì 5 dicembre la Casa di Comunità di Pisa di via Garibaldi, realtà già caratterizzata da un livello avanzato di. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Sanitaria Family Store di Anna Monia Rutigliano. Neko Fuzz · Christmastime In The City (feat. Sharkie J). Natale is coming.. - facebook.com Vai su Facebook

La neo assessora parte da Lucca. La visita di Monni al San Luca “Cresce, ma deve migliorare“ - Ieri mattina la nuova responsabile della sanità regionale ha visitato l’ospedale lucchese e incontrato medici e lavoratori: "Voglio impostare il lavoro in modo partecipato e collaborativo". Scrive msn.com

L’assessora Monni al San Luca: “Avanti i lavori per ampliare pronto soccorso” - È partito da Lucca il tour della nuova assessora regionale tra le Asl toscane tra le Asl toscane. Lo riporta noitv.it

In viaggio tra le Asl con l’assessora Monni, la sanità del futuro nel segno della partecipazione - Prima tappa in mattinata all’ospedale San Luca di Lucca: le eccellenze, come la banca delle cornee, e gli investimenti in tecnologia ... Riporta intoscana.it

L’assessora Monia Monni in visita all’Ospedale San Luca: un milione di euro per l’ampliamento del Pronto Soccorso - Annunciato un primo ampliamento del Pronto Soccorso, intervento per il quale la Regione Toscana investirà oltre un milione di euro ... Lo riporta luccaindiretta.it

L'assessora Monia Monni in tour nelle Asl toscane: "La partecipazione sarà il metodo di lavoro dei prossimi cinque anni" - All’ospedale di Lucca cresce il pronto soccorso, si completa il rinnovamento tecnologico del reparto di medicina nucleare, dove è stata installata una ... Come scrive gonews.it

Lavori lotto volano a Siena: visita di Eugenio Giani e Monia Monni - La visita istituzionale a Siena per verificare l’andamento dei lavori del lotto volano con interviste a Giani, Monni, Capitani e Barrettabono ... Lo riporta sienafree.it