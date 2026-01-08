Il Patto dell’Otello segna la ripresa della collaborazione tra i teatri di Pisa, Lucca e Livorno. Dopo eventuali tensioni passate, le tre istituzioni hanno formalizzato un accordo volto a migliorare la qualità delle produzioni e a ottimizzare le risorse. Questa partnership strategica punta anche a favorire l’accesso a fondi ministeriali, rafforzando il ruolo culturale e artistico delle realtà teatrali locali.

Se tensioni ci sono state ora è tutto alle spalle. Oggi torna il sereno tra i Teatri di Pisa, Lucca e Livorno che ieri mattina hanno ufficialmente annunciato l’avvio di una collaborazione nel segno della crescita qualitativa sui rispettivi palchi e, perchè no, dell’ottimizzazione delle risorse, salvo poi anche rendersi soggetto spendibile per intercettare fondi ministeriali. E c’è già un primo frutto di questa intesa che ovviamente non lascia da parte progetti avviati con altri teatri: si aggiunge non si sottrae, è l’obiettivo comune. E il “figlio“ è nientemeno che l’ Otello che sarà presentato nella prima metà del 2027, proprio nell’ambito di questo rinnovato patto tra il Teatro del Giglio Giacomo Puccini di Lucca, il Teatro Goldoni di Livorno e il Teatro Verdi di Pisa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il patto dell’Otello. È il primo frutto dell’intesa tra i teatri di Pisa, Lucca e Livorno

