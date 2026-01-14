Sanità il rebus liste d’attesa Visite ed esami nei weekend | Il piano per tagliare le code

In Marche, si apre una nuova possibilità per i cittadini di accedere a visite ed esami medici anche nei giorni del fine settimana. Questa iniziativa mira a ridurre le liste di attesa e migliorare l’efficienza del sistema sanitario regionale, offrendo maggiore flessibilità e tempi di risposta più rapidi. Di seguito, analizziamo il contesto e le prospettive di questa misura, volta a risolvere uno dei principali problemi del settore.

Detto e fatto, almeno sulla carta: nelle Marche si potranno fare esami e visite mediche anche nei weekend. Dopo una fase di sperimentazione random, la 'terapia' anticipata al Carlino dall'assessore regionale Paolo Calcinaro per abbattere il mastodonte delle liste d'attesa è nero su bianco nella prima delibera dell'anno – la numero uno, approvata dalla giunta regionale il 12 gennaio –, che da una parte detta alle Ast le modalità operative per "l'erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale nelle giornate di sabato e domenica", e dall'altra regola "la gestione delle agende di presa in carico per le patologie cronico-degenerative e oncologiche".

