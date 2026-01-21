Sanità Brunetta | Nuovo spirito costituente per ridisegnare sistema Welfare

Il rapporto sulla sanità, presentato al CNEL, evidenzia le criticità strutturali del sistema sanitario italiano, aggravate dai cambiamenti demografici. Brunetta sottolinea la necessità di un nuovo spirito costituente per ridisegnare il sistema Welfare, migliorandone equità, efficienza e sostenibilità. Questa analisi mette in luce le sfide attuali e l'importanza di un approccio riformista per garantire un servizio sanitario più stabile e accessibile.

Roma, 21 gen. (Adnkronos) - "Il Rapporto Sanità realizzato dal Crea e presentato oggi al Cnel offre una fotografia particolareggiata del nostro Servizio sanitario, in una fase di indubbia criticità strutturale, a fronte di cambiamenti demografici che impattano pesantemente dal punto di vista dell'equità, dell'efficienza e della sostenibilità del sistema. Il dibattito sulla sanità è spesso viziato dalle contrapposizioni politiche sulla spesa dedicata al Ssn, rischiando di tralasciare un fenomeno sempre più decisivo: la longevità. Cresce la speranza di vita e cresce la domanda di servizi alla persona.

