Torre Annunziata Cuccurullo presenta il nuovo sistema di welfare locale antimafia
Torre Annunziata si prepara a rafforzare il suo impegno contro la criminalità organizzata con un nuovo sistema di welfare locale antimafia. La giunta comunale, guidata dal sindaco Corrado Cuccurullo, ha approvato una delibera che modifica il regolamento sulla gestione dei beni confiscati, segnando un passo importante verso una comunità più sicura e solidale.
La giunta comunale guidata dal sindaco Corrado Cuccurullo ha approvato la delibera con la proposta di modifica del regolamento sulla gestione dei beni confiscati. Il testo, che adesso approderà in consiglio comunale per l'ok definitivo, include un'innovazione con la creazione di un sistema di welfare locale antimafia. "Con il Welfare Locale Antimafia adottiamo una politica pubblica finalizzata a garantire protezione, accompagnamento e inclusione ai nuclei familiari in condizione di vulnerabilità colpiti da fenomeni criminali – spiega il sindaco Corrado Cuccurullo – il Comune istituisce un percorso di sostegno anche abitativo.
