Sandro Campagna | Grande partita con l’uomo in meno grande Del Lungo Ora vogliamo ballare…

L’Italia di pallanuoto maschile si è qualificata alle semifinali degli Europei 2026, battendo la Croazia per 13-10 a Belgrado. La partita, combattuta e equilibrata, è stata decisa nell’ultimo quarto grazie a una prestazione solida, anche con un uomo in meno. La squadra, giovane e in fase di consolidamento, ha dimostrato carattere e determinazione. Ora, l’obiettivo è proseguire il percorso e puntare al successo.

L'Italia si è qualificata alle semifinali degli Europei 2026 di pallanuoto maschile grazie alla splendida vittoria ottenuta contro la Croazia nella vasca di Belgrado: 13-10 al termine di un confronto particolarmente combattuto ed equilibrato, risolto in un ultimo quarto decisamente pirotecnico e che ha premiato una squadra ringiovanita e rinnovata, alla sua prima vera esperienza internazionale. La nostra Nazionale ha chiuso la seconda fase a gironi al secondo posto alle spalle della Grecia e si è così guadagnata il diritto di proseguire la propria avventura nella rassegna continentale in corso di svolgimento nella capitale serba.

