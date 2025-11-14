El Shaarawy carica la squadra | Roma prima? Una grande emozione e vogliamo raggiungere un grande traguardo

El Shaarawy: «Roma, quanto è bello essere primi in classifica». Ecco le dichiarazioni attuali dell’attaccante giallorosso Stephan El Shaarawy ha parlato con convinzione sul momento d’oro della Roma, che al momento guida la classifica di Serie A. Il “Faraone”, nelle sue dichiarazioni, ha ribadito il desiderio della squadra di non accontentarsi, puntando a lungo dominare . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - El Shaarawy carica la squadra: «Roma prima? Una grande emozione e vogliamo raggiungere un grande traguardo»

