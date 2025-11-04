San Mauro Castelverde al via la tredicesima edizione del premio letterario Paolo Prestigiacomo

Palermotoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di San Mauro Castelverde (Pa) annuncia la XIII edizione del Premio LetterarioPaolo Prestigiacomo” con l’obiettivo di promuovere la conoscenza e la valorizzazione dell’opera dello scrittore maurino Paolo Prestigiacomo (San Mauro Castelverde, 1947 – Roma, 1992), figura di rilievo nel. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Tumori: 118 screening in Open day a San Mauro Castelverde - I camper della prevenzione oncologica dell'Asp di Palermo hanno fatto tappa a San Mauro Castelverde dove, in collaborazione con l'amministrazione comunale, è stato ... Scrive ansa.it

A San Mauro Castelverde l'altalena più alta d' Europa - L'altalena più alta d'Europa è stata realizzata a San Mauro Castelverde, in provincia di Palermo, dalla società che gestisce la Zipline Sicilia. Segnala ansa.it

Palermo, inaugurata a San Mauro Castelverde l'altalena più alta d'Europa - L’esperienza è un tuffo selvaggio in un paesaggio sorprendente che spazia dalle cimei delle Madonie a quelle ... Lo riporta tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: San Mauro Castelverde Via