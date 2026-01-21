san giusto carmignano spicca nel turno di coppa

Nel turno di Coppa, San Giusto-Carmignano si distingue per l'importanza della partita. Vannucci ha segnato, contribuendo alla prestazione della squadra, mentre il Vernio ha concluso l’incontro con un pareggio 1-1 fuori casa contro il Firenze Nord. La sfida ha messo in evidenza le dinamiche del torneo e le potenzialità delle formazioni coinvolte, offrendo spunti interessanti per il prosieguo della competizione.

Vannucci ha segnato, ma il Vernio non è riuscito ad andare oltre l’1-1 esterno contro il Firenze Nord. Questo l’esito dell’ormai tradizionale posticipo del lunedì, che ha chiuso il quindicesimo turno del campionato di Terza Categoria. Ed in attesa del prossimo fine settimana, quattro squadre scenderanno nuovamente in campo stasera: c’è il primo turno della seconda fase di Coppa Faggi. Si comincia alle 20:45, con quello che è forse il "match di cartello": al Cambi, il San Giusto riceverà il Carmignano. Un confronto interessante tra due compagini che occupano le prime posizioni del campionato, e che puntano a cercare ulteriori conferme e soddisfazioni in coppa: i padroni di casa partono con i favori del pronostico, ma i carmignanesi di Pulidori si stanno dimostrando solidi e potrebbero anche mettere a segno il colpaccio (trattandosi di una gara "secca"). 🔗 Leggi su Lanazione.it

Terza categoria: il programma del turno. In Coppa Faggi sorpresa Vaianese: annichilito il Vernio 4-1. Il San Giusto a Carmignano. Psg, arriva PeretolaLa Coppa Faggi riserva sempre sorprese e emozioni, e il primo turno ne è stato un esempio lampante.

