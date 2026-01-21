Samira Lui a Battiti Live ma Ilary Blasi fa chiarezza sul futuro a Mediaset

Recenti speculazioni hanno sollevato dubbi sul possibile sostituto di Ilary Blasi a Battiti Live, con alcuni che ipotizzano un coinvolgimento di Samira Lui. Tuttavia, Ilary Blasi ha chiarito la propria posizione e il futuro a Mediaset, smentendo ogni cambiamento imminente. La situazione rimane in evoluzione, e al momento non ci sono conferme ufficiali riguardo a possibili novità nel cast dello show.

Samira Lui potrebbe prendere il posto di Ilary Blasi a Battiti Live? Lo stesso posto che un tempo apparteneva a Elisabetta Gregoraci? Non proprio. A fare chiarezza dopo le indiscrezioni riportate nei giorni scorsi è stata la conduttrice, che ha sottolineato di avere un contratto in essere con Mediaset. Allo stesso tempo, la Blasi ha fatto sapere di essere comunque sempre pronta a mettersi in gioco: il riferimento è chiaro, poiché c'è un posto vacante al GF Vip, in onda da marzo senza il suo conduttore, ovvero Alfonso Signorini, che si è autosospeso da Mediaset dopo le presunte accuse di Fabrizio Corona.

