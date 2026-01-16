Samira Lui ruba il programma a Ilary Blasi | è lei la regina di Canale 5 ecco dove la vedremo!

Samira Lui si afferma come nuova protagonista di Canale 5, emergendo come possibile sostituta di Ilary Blasi. La sua presenza nel palinsesto televisivo rappresenta una delle novità più interessanti della stagione, confermando il suo crescente ruolo nel panorama dello spettacolo. Resta da scoprire in quali programmi sarà protagonista e quale direzione prenderà il suo percorso televisivo.

Samira Lui è la nuova scommessa di Canale 5: corteggiata da Mediaset per programmi Tv cult, potrebbe prendere il posto di Ilary Blasi. Ecco tutti i dettagli! La sua crescita televisiva è sotto gli occhi di tutti e, a quanto pare, non ha alcuna intenzione di fermarsi. Samira Lui, partita come v olto femminile de La Ruota della Fortuna accanto a Gerry Scotti, è oggi una delle figure più corteggiate di Mediaset. Le indiscrezioni che circolano nelle ultime ore parlano chiaro: per la 27enne si starebbero aprendo scenari importanti, al punto da mettere in discussione ruoli storicamente affidati a Ilary Blasi.

