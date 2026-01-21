Salto con gli sci è già tempo di medaglie! A Oberstdorf i Mondiali di volo 2026

A Oberstdorf si avvicinano i Mondiali di volo 2026 di salto con gli sci, un evento di grande rilevanza per la stagione 2025-26. La competizione maschile si prepara a offrire un momento importante, segnando il secondo dei tre principali appuntamenti della stagione. Un’occasione che attira l’attenzione degli appassionati e degli esperti, confermando l’importanza di questa disciplina nel panorama sportivo internazionale.

Il salto con gli sci maschile sta per mandare il scena il secondo dei tre momenti clou della stagione 2025-26. Da venerdì 23 a domenica 25 gennaio il trampolino di Oberstdorf (Germania) sarà teatro della XXIX edizione dei Mondiali di volo. La manifestazione, nata nel 1972, osserva una cadenza biennale e viene ospitata a rotazione dai quattro Flying hills attualmente agibili. Quello del 2026 sarà il settimo appuntamento iridato a tenersi nell’impianto edificato in Baviera che, in precedenza, aveva organizzato le edizioni del 1973, 1981, 1988, 1998 e 2018. Va rimarcato come l’evento presenti una formula particolare. 🔗 Leggi su Oasport.it

