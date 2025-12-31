Salto con gli sci la ‘meritocratica’ Oberstdorf pronta a incoronare la prima vincitrice del 2026

La Coppa del Mondo femminile di salto con gli sci si appresta a inaugurare il 2026 ad Oberstdorf, una delle tappe più attese della stagione. La località tedesca si prepara a ospitare le prime gare dell’anno, offrendo un'occasione per individuare le atlete più in forma e determinare la prima vincitrice del nuovo ciclo olimpico. Un momento importante per il salto femminile, che guarda con attenzione a questa competizione.

La Coppa del Mondo femminile di salto con gli sci sta per affrontare la prima competizione dell’anno solare 2026. A Capodanno, proprio come gli uomini, e in Germania, esattamente come la controparte maschile. Cambia solo la località. Le ragazze volanti stanno difatti per confrontarsi sul trampolino grande di Oberstdorf. Il contesto è ben conosciuto, avendo pregressi più cospicui rispetto a Garmisch-Partenkirchen, dove si è appena gareggiato. Oberstdorf, rinomata località bavarese, è entrata in calendario nel 2015, seppur sfruttando inizialmente il Normal Hill. Il leggendario Schattenbergschanze ha accolto le donne per la prima volta nel 2017 ed è successivamente diventato il palcoscenico unico. 🔗 Leggi su Oasport.it

