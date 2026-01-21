ryanair replica a elon musk con 100 mila biglietti a prezzi ridotti ringraziate quel grande idiota

Ryanair risponde a Elon Musk con un'offerta speciale: 100.000 biglietti a prezzi ridotti, in un gesto che sembra una risposta diretta alle recenti dichiarazioni del CEO di Tesla. La compagnia aerea sceglie di promuovere tariffe vantaggiose, sottolineando la propria strategia di accessibilità nel mercato del trasporto aereo. Un episodio che ha attirato l’attenzione, senza però alterare l’approccio sobrio e orientato al cliente.

Prosegue lo scontro tra Elon Musk e il CEO di Ryanair, Michael O’Leary. Dopo il rifiuto della compagnia area di installare Starlink, Musk aveva lanciato un sondaggio-provocazione: “Dovrei acquistare Ryan Air e mettere al comando qualcuno il cui vero nome è Ryan?”. Ryanair ha ora deciso di mettere in vendita 100 mila biglietti a prezzi ridotti: “Non ringraziate noi, ringraziate quel grande ‘IDIOTA'”. Ryanair ha messo in vendita 100 mila biglietti a prezzi ridotti Come è nata la polemica tra Elon Musk e il CEO di Ryanair Il sondaggio-provocazione di Elon Musk su Ryanair Ryanair ha messo in vendita 100 mila biglietti a prezzi ridotti Ryanair ha annunciato di aver messo in vendita 100 mila biglietti aerei a prezzi ridotti per i mesi di febbraio, marzo e aprile. 🔗 Leggi su Virgilio.it

“È un idiota. Ricco, ma idiota” “Forse dovrei comprare la tua compagnia”: è guerra tra Elon Musk e il CEO di Ryanair per il WiFi sugli aereiRecentemente, Elon Musk e il CEO di Ryanair, Michael O’Leary, hanno avuto uno scambio pubblico che ha attirato l’attenzione dei media.

Elon Musk nuovo proprietario di Ryanair? Lo scambio di insulti con il ceo della compagnia aerea: «È un idiota, licenziatelo»Recenti dichiarazioni e scambi di opinioni tra Elon Musk e il CEO di Ryanair hanno alimentato speculazioni su un possibile interesse del magnate americano per la compagnia aerea.

Argomenti discussi: Lo scontro Musk-O'Leary. L'ad di Ryanair: X è una fogna. La replica: È un imbecille, licenziatelo; Elon Musk contro Ryanair: la compagnia vorrebbe il wifi gratis a bordo e il magnate minaccia di acquistarla; Ryanair non userà Starlink, aumenta i costi e Musk è un idiota secondo l’ad della compagnia; X è una fogna, Idiota totale, licenziatelo, scontro tra Musk e il boss di Ryanair O'Leary.

RyanAir lancia uno sconto per Grandi Idioti sfruttando lo scontro con Elon MuskMichael O'Leary, CEO di RyanAir, parlerà di tutto il trambusto con Musk in una conferenza stampa fissata a stasera. drcommodore.it

Elon Musk ha intenzione di comprare RyanAir?Il sondaggio di Musk è stato visto da oltre 32 milioni di utenti, mentre i voti registrati sono stati molti meno, oltre 800 mila. Circa il 76% dei voti è favorevole all’operazione, quindi non è da esc ... drcommodore.it

Lo scontro Musk-O'Leary. L'ad di Ryanair: «X è una fogna». La replica: «È un imbecille, licenziatelo» x.com

