Elon Musk nuovo proprietario di Ryanair? Lo scambio di insulti con il ceo della compagnia aerea | È un idiota licenziatelo

Recenti dichiarazioni e scambi di opinioni tra Elon Musk e il CEO di Ryanair hanno alimentato speculazioni su un possibile interesse del magnate americano per la compagnia aerea. In un commento sui social, Musk ha scherzosamente ipotizzato di acquistare Ryanair e di nominare qualcuno con il nome Ryan come nuovo responsabile. Questa conversazione ha suscitato attenzione, anche se al momento non ci sono conferme ufficiali riguardo a un’eventuale acquisizione.

E se Elon Musk diventasse il nuovo proprietario di Ryanair? Il magnate americano, che da qualche giorno si scambia accuse e insulti con l’attuale ceo della compagnia aerea low-cost, ha proposto l’idea ai suoi follower: «Dovrei acquistare Ryanair e mettere al comando qualcuno il cui vero nome è Ryan?». Il tweet di Musk arriva dopo giorni di tensione con Michael O’Leary, vulcanico amministratore delegato di Ryanair, che Musk ha descritto come «un completo idiota», che andrebbe «licenziato subito». Lo scontro su Starlink. Tutto, in realtà, sembra essere partito da un accordo tra Starlink – azienda di proprietà di Elon Musk e alcune compagnie aeree per avere una connessione satellitare durante il volo.🔗 Leggi su Open.online

“Quanto mi può costare comprarti Ryanair?”: Elon Musk lancia il sondaggio su X e partono gli insulti. L’ad della compagnia aerea O’Leary: “È un idiota, molto ricco”Recentemente, Elon Musk ha pubblicato un sondaggio su X chiedendo quanto possa costare acquistare Ryanair, suscitando reazioni e polemiche tra gli utenti.

"X è una fogna", "Idiota totale, licenziatelo", scontro tra Musk e il boss di Ryanair O'LearyUn acceso confronto tra Elon Musk e Michael O’Leary, CEO di Ryanair, ha trasformato una discussione sulla tecnologia Starlink in un vero e proprio scontro pubblico.

