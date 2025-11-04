Monza ruba merce al supermercato e sperona vigilante con il carrello | donna arrestata per rapina
Tre arresti tra centro e supermercato a Monza: la Polizia ha fermato i responsabili di rapina e tentata estorsione tra l’1 e il 2 novembre. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
News recenti che potrebbero piacerti
MONZA, GIVE ME 5: VITTORIA DELLA CONFERMA CONTRO LO SPEZIA, DI TESTA E (GRANDE) MENTALITÀ Il pallone deve girare, la squadra deve attaccare, il gioco deve essere pensato ma anche coraggioso. Erano questi i principi e la visione di cal Vai su Facebook
Monza, ruba al supermercato usa il carrello come ariete: arrestata una agratese - Una donna italiana di Agrate Brianza, classe 1966, è stata arrestata: nella borsa merce per 330 euro rubata dagli scaffali dell'Iper di via della Guerrina ... Lo riporta msn.com
Monza, furto all’Iper finisce in aggressione: colpisce il vigilante con un carrello per fuggire - La donna aveva colpito più volte al volto l’addetto alla sicurezza, usando il carrello della spesa come ariete per aprirsi un varco ... Come scrive mbnews.it
Monza: cellulari rubati, furti al supermercato, aggressioni a pugni. Tripletta di arresti della polizia - Giornate di duro lavoro per gli agenti della Questura, con interventi in centro e all’Iper di via della Guerrina ... msn.com scrive