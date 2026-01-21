A Roma, un ragazzo di 13 anni è stato vittima di un’aggressione all’uscita da scuola, colpito con pugni da un coetaneo che pratica pugilato. L’episodio, ancora sotto investigazione, solleva questioni sulla sicurezza scolastica e sui rapporti tra studenti. La polizia sta approfondendo i motivi dell’aggressione e valutando eventuali responsabilità.

ROMA, 21 GEN – Un ragazzo che frequenta la scuola media Winckelmann, vicino a piazza Bologna, a Roma è stato aggredito a colpi di pugni da un coetaneo che pratica pugilato e che neppure conosceva. A detta di altri genitori l’aggressore sarebbe già noto per l’ eccessiva esuberanza e per alcuni atteggiamenti border line. A fermare l’aggressore è stato il genitore di un altro allievo. L’aggressione ai danni di un 13enne sarebbe avvenuta all’uscita di scuola. La dirigente scolastica, Enrica Grigoli, ha voluto rassicurare studenti, famiglie, docenti e personale e ha reso noto di aver preso in carico la situazione avendo già informato l’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Roma, studente preso a pugni all’uscita da scuola apparentemente senza motivo: attivato il protocollo interno, convocato un consiglio straordinarioUn episodio di violenza si è verificato fuori dalla scuola media Winckelmann, a Roma, nei pressi di piazza Bologna.

