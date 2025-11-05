Gallarate studente di 15 anni preso a pugni in faccia fuori da scuola Forse scelto a caso
Gallarate (Varese), 5 novembre 2025 – Colpito al volto in modo violento e, molto probabilmente, del tutto a caso. È successo questa mattina a uno studente di 15 anni di Gallarate, che si è ritrovato con la mascella fratturata. È accaduto poco prima delle 8 davanti all'IS Giovanni Falcone, dove il 15enne frequenta la prima superiore. L'accaduto è stato denunciato ai carabinieri della compagnia cittadina. Secondo quanto si apprende il ragazzo era davanti all'ingresso dell'istituto quando qualcuno lo ha colpito con un violento pugno in faccia e si è poi allontanato. Lo studente è stato soccorso da un'ambulanza della Croce Rossa di Gallarate e trasportato all'ospedale cittadino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
