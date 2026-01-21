Roma-Stoccarda massima allerta sicurezza | fermati sette pullman di tifosi a rischio

In vista della partita di Europa League tra Roma e Stoccarda, la Questura di Roma ha attivato un dispositivo di sicurezza che ha portato al fermo di sette pullman di tifosi considerati a rischio. L'operazione, iniziata questa mattina alle 9:00, mira a garantire ordine e tranquillità in occasione dell'incontro sportivo in programma domani sera allo Stadio Olimpico.

Roma, 21 gennaio 2026 – Sono scattati alle 9:00 di questa mattina, in ossequio al dispositivo di sicurezza messo in atto dalla Questura di Roma in vista della gara di Europa League tra Roma e Stoccarda, in programma per domani sera alle 21 allo Stadio Olimpico. I controlli preventivi hanno interessato tutte le aree del centro cittadino, gli aeroporti, le stazioni ferroviarie, così come le barriere autostradali che consentono l'accesso all'interno del centro urbano. Il piano sicurezza. Un primo pullman di tifoseria non a rischio è stato intercettato alle ore 11:00 circa e, dopo i controlli di rito, indirizzato verso l'albergo di riferimento.

