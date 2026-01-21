Roma-Stoccarda attesi 5mila tifosi tedeschi | allerta massima in città si temono scontri

Roma si prepara all’arrivo di circa 5.000 tifosi tedeschi in vista della partita di Europa League contro Stoccarda. La presenza dei supporter stranieri ha generato un’ampia allerta in città, con misure di sicurezza rafforzate per garantire l’ordine pubblico e prevenire eventuali scontri. La situazione resta sotto controllo, mentre le autorità monitorano attentamente la situazione in vista dell’evento sportivo.

La città di Roma si prepara a vivere ore di altissima tensione in vista dell’incontro di calcio tra Roma e Stoccarda, valido per la fase a gironi di Europa League. L’evento sportivo, previsto per la serata di domani allo stadio Olimpico, ha fatto scattare un piano di sicurezza straordinario coordinato dalla Questura. Nonostante i biglietti ufficiali riservati al settore ospiti siano stati polverizzati in pochissimi minuti, le stime delle autorità parlano di una presenza effettiva molto superiore alla capienza del settore dedicato. Si prevede infatti che oltre cinquemila sostenitori tedeschi raggiungeranno la Capitale, molti dei quali sprovvisti di titolo d’ingresso per l’impianto sportivo, alimentando il timore di possibili assembramenti non controllati nelle aree sensibili del centro storico. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

