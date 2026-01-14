Carta d’identità elettronica a Roma | nuovo open day sabato 17 e domenica 18 gennaio

A Roma, gli uffici anagrafici dei Municipi III e XIII parteciperanno a un open day dedicato alla Carta d’identità elettronica nei giorni 17 e 18 gennaio. Durante queste giornate, sarà possibile richiedere o rinnovare la carta in modo semplice e rapido grazie alle aperture straordinarie e ai servizi dedicati. Questa iniziativa mira a facilitare l’accesso ai documenti di identità per i cittadini della capitale.

