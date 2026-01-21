Roma | minorenne molestata verbalmente in zona Villa De Sanctis denunciati tre uomini

A Roma, nella zona di Villa De Sanctis, tre uomini sono stati denunciati dai carabinieri per aver molestato verbalmente una ragazza di 16 anni, seguita mentre si recava a scuola. L'intervento delle forze dell'ordine ha permesso di identificare e denunciare i responsabili, garantendo maggiore tutela e sicurezza per i cittadini. La vicenda evidenzia l'importanza di segnalare comportamenti sospetti per prevenire e contrastare ogni forma di molestia.

Tre uomini sono stati denunciati dai carabinieri per aver molestato verbalmente una ragazza di 16 anni, dopo averla seguita mentre si recava a scuola, nella zona di Villa De Sanctis, a Roma. L’episodio si è verificato questa mattina, quando, secondo quanto riportato dalla minorenne, i tre uomini – un 60enne italiano, un 53enne bengalese e un 36enne bengalese – hanno iniziato a rivolgerle insistentemente apprezzamenti sul suo aspetto fisico mentre si trovava in via Mario Ugo Guattari. La situazione ha preso una piega preoccupante, ma la ragazza è riuscita a chiedere aiuto a dei passanti, i quali sono intervenuti. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

