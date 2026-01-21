A Roma, un episodio di molestia ai danni di una minorenne a Villa De Santis ha suscitato grande preoccupazione. Tre uomini, a bordo di un’auto, hanno molestato una ragazza di 16 anni mentre si recava a scuola. La vicinanza e il sostegno alla giovane sono fondamentali, e si ribadisce che non ci sono scuse per comportamenti di questo tipo.

Quanto accaduto a Villa De Santis ha lasciato tutti sgomenti. Tre uomini, a bordo di un’auto, hanno molestato una ragazza di 16 anni mentre si dirigeva verso la scuola. “Non si tratta di complimenti, non è qualcosa che fa piacere, né tantomeno comportamenti accettabili”. Queste le parole di Monica Lucarelli, assessora alle Attività Produttive, Pari Opportunità e Attrazione Investimenti di Roma, che ha rilasciato una nota in merito all’incidente. “Desidero esprimere la mia vicinanza alla giovane e alla sua famiglia e ringrazio i carabinieri per il tempestivo intervento che ha portato all’identificazione dei responsabili – continua -. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma. Lucarelli: vicinanza a minorenne molestata, non ci sono scuse

Leggi anche: Minorenne molestata in carrozza

Vicesindaca di Crans-Montana: “Non ci sono scuse per non aver chiesto scusa. Chiedo perdono, ma non ci dimetteremo”La vicesindaca di Crans-Montana ha dichiarato che non ci sono scuse valide per non chiedere perdono in situazioni difficili.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Femminicidio Federica Torzullo, il sindaco di Anguillara: Ci stringiamo con rispetto ai familiari; Quando la luce non acceca ma guida: Macerata ricorda Orfeo Verdicchio attraverso gli occhi di Alessandro Svampa (Letizia Lucarelli); È di Federica Torzullo il corpo trovato nella ditta del marito; Roma | Rocca ad Anguillara ennesimo femminicidio che fa male siamo attoniti.

A #Roma saremo con Roma Capitale, con Monica Lucarelli Assessora alle Pari Opportunità il #14febbraio sulla Piazza del Campidoglio. Patrocineranno e saranno presenti Associazione Differenza Donna, Amnesty International - Italia Amref Health Africa - Ita - facebook.com facebook