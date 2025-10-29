I funghi e il bosco mostra micologica a Villa De Sanctis

Nei giorni 8 e 9 novembre 2025 sarà in esposizione, nella splendida cornice della Casa della Cultura e dello Sport Silvio Di Francia - Villa De Sanctis, in via Casilina 665 Roma, la mostra “I funghi e il bosco” organizzata da Nuova Micologia – Associazione di Studi Micologici ETS.L’immancabile. 🔗 Leggi su Romatoday.it

