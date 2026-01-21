La AS Roma ha annunciato i giocatori convocati per la partita di domani contro lo Stoccarda. Tra i presenti, ritorna Neil El Aynaoui dopo la Coppa d’Africa, e vengono inseriti anche Lulli e Morucci, giovane attaccante della Primavera alla prima chiamata tra i professionisti. La lista evidenzia le scelte del tecnico Gian Piero Gasperini, che include anche alcune novità dal settore giovanile.

La AS Roma ha diramato l’elenco dei convocati per la sfida di domani contro lo Stoccarda. Gian Piero Gasperini ritrova Neil El Aynaoui dopo la Coppa d’Africa e apre alle novità dal vivaio: dentro Lulli e soprattutto Morucci, attaccante della Primavera alla prima chiamata tra i grandi. Restano fuori El Shaarawy, Hermoso, Angelino e Dovbyk. Scelte che ridisegnano il gruppo per l’impegno europeo, con attenzione alle rotazioni e alle condizioni fisiche. I Convocati. Portieri: Svilar, Gollini, De Marzi Difensori: Rensch, Ndicka, Tsimikas, Celik, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Lulli, Ghilardi Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Koné, Pisilli Attaccanti: Ferguson, Soulé, Dybala, Morucci L'articolo proviene da SololaRoma. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, i convocati per lo Stoccarda: c’è El Aynaoui

Leggi anche: Roma-Napoli, i convocati di Gasperini: presenti Koné e El Aynaoui

Roma-Como, i convocati di Gasperini: out Dovbyk, la decisione su El AynaouiSono stati annunciati i convocati di Gasperini per Roma-Como, con alcune assenze significative.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: I convocati giallorossi per Torino-Roma; Roma, i convocati per il Torino: ci sono Malen e Vaz. Ancora out Ferguson e Dovbyk; I convocati per la Roma; I convocati giallorossi per Roma-Torino.

Roma-Stoccarda, i convocati di Gasperini: torna El Aynaoui, assente El ShaarawyI giallorossi affronteranno i tedeschi domani alle 21 all'Olimpico per il settimo turno di Europa League: il tecnico ritrova il marocchino. Prima chiamata per Morucci ... ilromanista.eu

Roma-Stoccarda, i convocati di Gasperini: torna El Aynaoui. Prima chiamata per MorucciVigilia europea per la Roma che domani affronterà lo Stoccarda per la settima partita della fase campionato. Out Hermoso, Dovbyk, El Shaarawy causa infortunio mentre rimangono fuori Baldanzi, Vaz e ... msn.com

BM AZZURRO/.LUCA BANCHI PREPARAUN MINI-RADUNO A ROMA DAL 26 AL 28 GENNAIO CON ATLETI UNDER 22 DI SERIE B NAZIONALE: I CONVOCATI DEL CT Il CT ha convocato Under 22 di - facebook.com facebook

Torino: Baroni recupera Ismajli e Simeone per la Roma. Convocati i due giocatori, restano fuori Asllani, Biraghi e Nkounkou #ANSA x.com