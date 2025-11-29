Roma-Napoli i convocati di Gasperini | presenti Koné e El Aynaoui
La Roma ha completato la rifinitura a Trigoria in vista della sfida di domani sera contro il Napoli, appuntamento che potrà dire molto sulle ambizioni giallorosse in campionato. Come già anticipato, Gian Piero Gasperini ha scelto di non presentarsi in conferenza stampa, ma ha comunque definito le sue scelte in vista del big match dell’ Olimpico. Nell’elenco dei convocati figurano praticamente tutti gli elementi della rosa, fatta eccezione per Dovbyk, ancora ai box e atteso soltanto nel 2026, e per Angelino, anche lui indisponibile. Per il resto, il tecnico può contare sull’intero gruppo. Buone notizie arrivano soprattutto da Koné ed El Aynaoui, entrambi usciti malconci dalla gara di Europa League contro il Midtjylland: i due centrocampisti sono recuperati e convocati, e proveranno a rendersi utili fin dall’inizio, qualora Gasperini decidesse di schierarli subito. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
