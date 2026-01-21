Roma due milioni di multe nel 2025 | cresce l’indisciplina soprattutto per la sosta selvaggia

Nel 2025, Roma ha registrato due milioni di multe, evidenziando un aumento dell’indisciplina tra gli automobilisti, soprattutto per la sosta selvaggia. Questa tendenza sottolinea le difficoltà nel mantenere un ordine nel traffico cittadino e la necessità di interventi più efficaci per garantire una viabilità più sicura e regolare.

Gli automobilisti romani si confermano sempre più indisciplinati, in particolare quando si tratta di parcheggiare. Nel 2025 la Polizia locale di Roma Capitale ha elevato circa due milioni di sanzioni, con un aumento vicino al 10% rispetto all'anno precedente. Un dato che fotografa una situazione critica, soprattutto nelle aree centrali della città, mentre segnala un effetto positivo della tecnologia dove sono stati installati autovelox, velox mobili e tutor. A tracciare il bilancio dell'attività svolta dai caschi bianchi è stata la vicecomandante Donatella Scafati, intervenuta in Commissione Bilancio.

