Roma | Corbucci Pd notifiche digitali tramite Send servono chiarezza e controlli

Roma: Corbucci (Pd) sottolinea l'importanza di garantire chiarezza e controlli nelle notifiche digitali delle contravvenzioni tramite la piattaforma Send. Insieme al consigliere capitolino Valerio Casini, ha richiesto una discussione in Commissione Roma Capitale, Statuto e Innovazione Tecnologica, evidenziando la necessità di un sistema trasparente ed efficiente per migliorare il processo e tutelare i cittadini.

“Insieme con il consigliere capitolino Valerio Casini, abbiamo ritenuto fondamentale dedicare una seduta della Commissione Roma Capitale, Statuto e Innovazione Tecnologica al tema della notifica digitale delle contravvenzioni attraverso la piattaforma Send. Questo strumento nazionale di notificazione digitale, gestito da PagoPa, attualmente si occupa di circa il 90 per cento dei verbali per violazione al Codice della Strada”. Queste le parole del presidente della Commissione Roma Capitale, Statuto e Innovazione Tecnologica, Riccardo Corbucci del Pd. “La decisione è stata motivata dalle numerose segnalazioni ricevute nelle ultime settimane da parte dei cittadini, i quali hanno denunciato costi poco chiari, difficoltà operative e comportamenti non corretti riscontrati presso alcuni centri di assistenza fiscale gestiti da privati. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

