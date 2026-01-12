Velocizzazione ferroviaria Roma-Pescara Di Marco Pd | Servono chiarezza e verità sul progetto

A nove mesi dall’inizio dei lavori per la velocizzazione della linea ferroviaria Roma-Pescara, il consigliere regionale Antonio Di Marco richiede chiarezza sullo stato di avanzamento del progetto. In qualità di vicepresidente della Commissione Ambiente, Infrastrutture e Territorio, evidenzia l’importanza di ricevere informazioni trasparenti e precise, al fine di valutare correttamente gli sviluppi e i tempi di completamento dell’opera, fondamentale per il miglioramento dei collegamenti tra le due città.

A nove mesi dall'inaugurazione del cantiere di Manoppello per la velocizzazione della linea ferroviaria Roma-Pescara, il consigliere regionale Antonio Di Marco, vicepresidente della Commissione Ambiente, Infrastrutture e Territorio, torna a sollevare dubbi sullo stato dell'opera e sulla.

Treni come navi: riprende gradualmente la circolazione ferroviaria sulla Roma-Pescara - Riprende, seppur lentamente, la circolazione ferroviaria sulla linea Roma–Pescara, sospesa nella giornata di ieri a causa delle avverse condizioni ... marsicalive.it

