Roma | maxi controlli 600 dosi sequestrate e 10 arresti al Quarticciolo

A Roma, nel quartiere Quarticciolo, sono stati eseguiti controlli che hanno portato al sequestro di circa 600 dosi di sostanze stupefacenti, tra cocaina, crack e hashish. Durante l’operazione sono stati arrestati 10 soggetti coinvolti nel traffico. Le autorità proseguono nelle attività di contrasto alla droga, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza nei quartieri cittadini.

Seicento dosi di sostanze stupefacenti, tra cui cocaina, crack e hashish, sono state sequestrate insieme a oltre 1.220 euro in contante. Questo significativo intervento ha portato all'arresto di dieci individui da parte dei carabinieri della Roma Casilina, nell'ambito di un'operazione straordinaria di controllo del territorio, mirata al contrasto dello spaccio di droga nella zona del Quarticciolo, a Roma. Nel corso del pomeriggio, i militari della stazione di Roma Tor Tre Teste hanno scoperto un locale seminterrato dismesso, trasformato in un vero e proprio punto di vendita di sostanze illecite; l'operazione è stata avviata quando i militari hanno notato un cittadino di origine tunisina uscire da quel luogo con un comportamento sospetto.

