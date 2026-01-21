Roberto Vecchioni sui giovani | Fragilissimi alla prima crisi serve recuperare la cultura della sconfitta

Roberto Vecchioni commenta la fragilità dei giovani di fronte alle prime difficoltà, sottolineando l’importanza di riscoprire il valore della sconfitta come occasione di crescita. In un’intervista a La Stampa, il cantautore riflette anche sul dolore personale legato alla perdita del figlio, evidenziando l’urgenza di un percorso culturale che favorisca la resilienza e la consapevolezza.

Roberto Vecchioni riflette sul dolore e sulla perdita del figlio in un’intervista a La Stampa. Il cantautore dichiara: “Si dice che il dolore passi con il tempo, ma è il contrario: è il tempo che va avanti, mentre il dolore resta sempre lì”. Il figlio dell’artista è morto nel 2023 dopo diciassette anni di lotta contro una malattia mentale. Vecchioni ha trasformato tale esperienza in un impegno concreto per aiutare altre famiglie. Insieme alla moglie ha costituito la Fondazione Vecchioni con l’obiettivo di combattere i pregiudizi sulle malattie mentali attraverso la cultura. Il cantautore afferma: “Le malattie mentali esistono, non ignoriamole”.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche: Lezioni private, arriva in prima serata sul Nove il nuovo programma di Luca Sommi. Ospiti della prima puntata Marco Travaglio, Roberto Vecchioni e Anna Foglietta

Napoli Milan, Allegri alla vigilia della semifinale di Supercoppa: «Importante recuperare tutti, abbiamo sempre giocato con gli stessi». Poi il commento sui giovaniAlla vigilia della semifinale di Supercoppa tra Napoli e Milan, l'allenatore della Juventus, Allegri, ha commentato l'importanza di recuperare tutti i giocatori, sottolineando l'uso costante degli stessi in campo.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Roberto Vecchioni, messaggio ai giovani: Non state soli, vivete il mondo insieme agli altri; Vecchioni e la parola, la lezione ai giovani su come dire Ti amo; Vecchioni: L'Italia non è un paese per giovani. Nessuno li ascolta e non si permette loro di sbagliare; Vecchioni: Il dolore per mio figlio non mi lascerà mai. I giovani di oggi i più soli di sempre.

Nasce Fondazione Vecchioni, la malattia mentale giovanile si combatte insieme ai ragazzi e alle famiglieÈ nata a Milano la Fondazione Vecchioni per la salute mentale, dedicata ad Arrigo Vecchioni, figlio di Roberto Vecchioni e Daria Colombo, morto suicida nel 2023 dopo una lunga ... msn.com

Vecchioni ai giovani: Latino e Greco sono l’origine di tutto: perché continuare a leggerli. Non correte. Fermatevi ad ascoltareNel tempo dell’accelerazione continua, Roberto Vecchioni invita a rallentare. In un’intervista a Il Giorno, il cantautore – e professore – si è rivolto ai giovani chiedendo loro di cambiare ritmo: No ... orizzontescuola.it

Roberto Vecchioni: "Il dolore per mio figlio non se ne andrà mai. Molti ragazzi oggi sono fragilissimi" x.com

Cantautore, paroliere, scrittore, poeta ma per tutti è “il Professore”, Roberto Vecchioni torna a calcare i palcoscenici dei teatri italiani e non poteva mancare l’appuntamento con il pubblico siciliano: il 2 MAGGIO ad AGRIGENTO al PALAFORUM G.BELLAVIA “ facebook