Durante l'ospitata a “Domenica In” del 14 dicembre, Roberto Vecchioni ha condiviso emozioni profonde sul dolore per la perdita del figlio Arrigo, scomparso due anni fa. Con commozione, il cantautore ha raccontato come il ricordo di suo figlio rimanga vivo nel suo cuore, influenzando ogni aspetto della sua vita.

© Ilfattoquotidiano.it - “Mia moglie la sera comincia a piangere per nostro figlio fino a mezzanotte. Passa tutto nella vita, ma non passa quando va via un pezzo della tua carne”: Roberto Vecchioni commosso

Roberto Vecchioni, durante la sua ospitata odierna domenica 14 dicembre a “ Domenica In”, è tornato a parlare del figlio Arrigo, morto due anni fa. Aveva 36 anni ed era il terzo dei quattro figli del cantante, il primo nato dall’unione con la seconda moglie, Daria Colombo. “Ho perso un figlio due anni fa, – ha raccontato a Mara Venier l’artista – ho dato inizio ad una fondazione che sta andando alla grande per difenderci dallo stigma delle malattie mentali anche perché in Italia non c’è attenzione e prevenzione sulle malattie mentali”. “Abbiamo riscontrato tantissimi problemi, soprattutto i parenti che soffrono con chi è malato. Ilfattoquotidiano.it

Roberto Vecchioni: «Dalla morte di nostro figlio mia moglie piange ogni sera. Ornella Vanoni la chiamava per sapere come stava» - Nel parterre di Mara Venier a Domenica In c'è anche Roberto Vecchioni che racconta la bellissima iniziativa intrapresa con la moglie Daria dopo la morte del figlio Arrigo. msn.com

