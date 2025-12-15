Roberto Vecchioni e la morte del figlio Arrigo dopo due anni Il pianto e la confessione sulla moglie | Succedeva ogni sera | difficile da accetarlo

Dopo due anni dalla scomparsa di Arrigo, il figlio di Roberto Vecchioni, il dolore e la sofferenza rimangono vivi nelle sue parole. Il cantautore condivide il suo percorso di lutto, i momenti di pianto e le difficoltà nel affrontare la perdita, rivelando anche il ruolo della moglie in questo difficile cammino.

È ancora vivo nelle parole di Roberto Vecchioni il dolore per la perdita del figlio Arrigo, scomparso a 36 anni dopo una lunga battaglia contro il disturbo bipolare. Ospite nel salotto di Mara Venier per presentare il libro-cofanetto “L’orso bianco era nero” e interpretare il brano Parola, il cantautore ha raccontato come quel ricordo resti presente ogni giorno nella vita sua e di sua moglie Daria Colombo. «Un ragazzo che non apparteneva a questo mondo: per discrezione, generosità, senso dell’umorismo. Era fantastico con i bambini», ha dichiarato Vecchioni, aggiungendo che per Arrigo vale ciò che ha scritto in una canzone per Van Gogh: «Questo mondo non si meritava un uomo bello come te». Open.online

Roberto Vecchioni sulla morte del figlio Arrigo: Per me è sempre qui

