Salvatore Ottolenghi L’inventore della polizia scientifica | presentazione del libro
Il Centro Ebraico di Cultura di Brindisi, in collaborazione con la Casa Editrice Giuntina di Firenze, presenta il volume “Salvatore Ottolenghi. L’inventore della polizia scientifica”. Il libro ripercorre la vita e le innovazioni di Ottolenghi, figura fondamentale nello sviluppo delle tecniche investigative moderne, offrendo un approfondimento sulla sua influenza nel campo della criminalistica. Una lettura utile per comprendere l’evoluzione delle metodologie investigative e il ruolo di questa figura pionieristica.
In collaborazione con la Casa Editrice Giuntina di Firenze, il Centro Ebraico di Cultura di Brindisi presenta alla cittadinanza il volume “Salvatore Ottolenghi. L’inventore della polizia scientifica” (Giuntina, 2025, pagg. 200 - ISBN: 9791255691075), alla presenza dell’autore del testo, il. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
PRESENTAZIONE DEL LIBRO: SALVATORE OTTOLENGHI, L’INVENTORE DELLA POLIZIA SCIENTIFICA Il Comune di Campagnano di Roma e la Biblioteca Comunale sono lieti di invitare la cittadinanza alla presentazione del libro di Roberto Riccardi d - facebook.com facebook
