san paolo bel sito na 25enne vincenzo riccardi chiama il 112 e confessa di aver ucciso a coltellate la sorella 23enne noemi riccardi sul posto carabinieri sanitari e scientifica

La telefonata è arrivata al centralino che gestisce le emergenze poco dopo le 15; per la ragazza niente da fare, era a terra morta, il fratello è sotto controllo dei militari dell'Arma San Paolo Bel Sito è un microscopico comune dell'area metropolitana di Napoli con meno di 4mila anime. Da qu. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

