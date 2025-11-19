San Paolo Bel Sito Na 25enne Vincenzo Riccardi chiama il 112 e confessa di aver ucciso a coltellate la sorella 23enne Noemi Riccardi sul posto carabinieri sanitari e scientifica

Ilgiornaleditalia.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La telefonata è arrivata al centralino che gestisce le emergenze poco dopo le 15; per la ragazza niente da fare, era a terra morta, il fratello è sotto controllo dei militari dell'Arma San Paolo Bel Sito è un microscopico comune dell'area metropolitana di Napoli con meno di 4mila anime. Da qu. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

san paolo bel sito na 25enne vincenzo riccardi chiama il 112 e confessa di aver ucciso a coltellate la sorella 23enne noemi riccardi sul posto carabinieri sanitari e scientifica

© Ilgiornaleditalia.it - San Paolo Bel Sito (Na), 25enne Vincenzo Riccardi chiama il 112 e confessa di aver ucciso a coltellate la sorella 23enne Noemi Riccardi, sul posto carabinieri, sanitari e scientifica

Altre letture consigliate

san paolo bel sitoSan Paolo Bel Sito, uccide la sorella a coltellate poi chiama i carabinieri: «Venite, l'ho ammazzata» - Uccide la sorella a coltellate: dramma nel pomeriggio di oggi in provincia di Napoli, a San Paolo Bel Sito. ilmattino.it scrive

Omicidio a San Paolo Bel Sito, uomo chiama il 112: «Ho ucciso mia sorella» - Omicidio a San Paolo Bel Sito a Napoli dove un uomo ha chiamato il 112 confessando di aver ucciso la sorella a coltellate in casa. Da quotidianodelsud.it

san paolo bel sitoSan Paolo Bel Sito, chiama il 112 e confessa: “Ho ucciso mia sorella” - SAN PAOLO BEL SITO (rgl) – Un uomo ha contattato il 112 riferendo di aver ucciso la sorella con un’arma da taglio a San Paolo Bel Sito. Riporta ilgiornalelocale.it

Cerca Video su questo argomento: San Paolo Bel Sito