Mercedes e Red Bull potranno usare il trucco al motore nella F1 2026 | c'è il via libera della FIA

La FIA ha dato il via libera a Mercedes e Red Bull sull'utilizzo di una soluzione tecnica chiave per le power unit di Formula 1 2026: il rapporto di compressione del motore sarà giudicato legale o meno in base ai test statici anche se poi aumenta a caldo. Una decisione che apre a un possibile vantaggio prestazionale, accende le polemiche tra i motoristi e rischia di spostare il confronto tecnico anche sul piano regolamentare. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: F1, Mercedes e Red Bull hanno trovato un trucco per i motori 2026? Ferrari e Audi protestano con la FIA Leggi anche: Bufera in F1: Ferrari, Audi e Honda denunciano il trucco di Red Bull e Mercedes per potenziare il motore Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. La Ferrari scrive una lettera per il trucco del nuovo motore Mercedes in F1: perché la FIA è nei guai; F1 2026, prime polemiche: motori Mercedes e Red Bull sotto accusa; F1. Monoposto 2026, arriva la prima bufera: Mercedes e Red Bull sotto accusa per il rapporto di compressione del motore termico; F1 2026: scoppia il caso power unit prima ancora dei test invernali. Mercedes e Red Bull potranno usare il trucco al motore nella F1 2026: c’è il via libera della FIA - La FIA ha dato il via libera a Mercedes e Red Bull sull'utilizzo di una soluzione tecnica chiave per le power unit di Formula 1 2026: il rapporto di compressione ... fanpage.it

