Diego Baroni ritrovato a Milano in buone condizioni il 14enne scomparso nel Veronese

Diego Baroni, il 14enne di San Giovanni Lupatoto scomparso il 12 gennaio nel Veronese, è stato ritrovato a Milano in buone condizioni. La notizia conferma il ritrovamento del ragazzo, che era sparito da alcuni giorni. Le autorità hanno comunque seguito tutte le procedure per garantire la sicurezza e il benessere del giovane.

E’ stato trovato a Milano, in buone condizioni, Diego Baroni, il 14enne di San Giovanni Lupatoto di cui si erano perse le tracce il 12 gennaio. Lo ha riferito il sindaco della città veronese, Attilio Gastaldello. 🔗 Leggi su Feedpress.me

