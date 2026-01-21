Diego Baroni ritrovato a Milano in buone condizioni il 14enne scomparso nel Veronese

Diego Baroni, il 14enne di San Giovanni Lupatoto scomparso il 12 gennaio nel Veronese, è stato ritrovato a Milano in buone condizioni. La notizia conferma il ritrovamento del ragazzo, che era sparito da alcuni giorni. Le autorità hanno comunque seguito tutte le procedure per garantire la sicurezza e il benessere del giovane.

