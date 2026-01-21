Il 14enne scomparso il 12 gennaio a San Giovanni Lupatoto è stato rintracciato a Milano dalla polizia. Le autorità hanno confermato che il giovane si trova in buone condizioni. La sua scomparsa aveva destato preoccupazione tra familiari e comunità locali, ma ora si può considerare risolta la situazione.

SAN GIOVANNI LUPATOTO (VERONA) - È stato ritrovato a Milano. Il 14enne scomparso il 12 gennaio scorso è stato rintracciato dalla polizia. Lo ha riferito il sindaco della città veronese, Attilio Gastaldello. In Procura Il quattordicenne è stato rintracciato stamani dopo nove giorni di assenza dagli agenti della polizia a Milano, e attualmente si trova negli uffici della Procura della repubblica. Lo si è appreso dal Comune di San Giovanni Lupatoto (Verona). La mamma, Sara Agnolin, è in partenza per il capoluogo lombardo. @tgveronatelenuovo "Diego torna a casa, io e le tue sorelline non possiamo stare senza di te. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Ritrovato il 14enne scomparso dal 12 gennaio: «È in buone condizioni». Era a Milano

Diego Baroni ritrovato: «È in buone condizioni». Il 14enne scomparso il 12 gennaio era a MilanoDiego Baroni, il 14enne scomparso il 12 gennaio a San Giovanni Lupatoto, è stato ritrovato a Milano.

Trovato a Milano in buone condizioni Diego Baroni. Il 14enne era scomparso dal 12 gennaioDiego Baroni, il 14enne di San Giovanni Lupatoto scomparso il 12 gennaio, è stato trovato a Milano in buone condizioni.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Il RITORNO delle avventure CLASSICHE di Lara Croft! - TOMB RAIDER ANNIVERSARY [01]

Argomenti discussi: Diego Baroni, ragazzo di 14 anni scomparso da giorni: le ricerche anche a Milano; Scomparso ieri sera, ritrovato senza vita nella sua auto precipitata in una scarpata nel bosco; Davide va a pescare e scompare: trovato morto nel canale; Verona, scomparso 14enne: si indaga per sottrazione di minore.

Diego Baroni ritrovato: «È in buone condizioni». Il 14enne scomparso il 12 gennaio era a MilanoSAN GIOVANNI LUPATOTO (VERONA) - Diego Baroni è stato ritrovato a Milano. Il 14enne scomparso il 12 gennaio scorso è stato rintracciato dalla polizia. Lo ha riferito ... ilmattino.it

Ritrovato a Milano Diego Baroni: il 14enne si era allontanato da San Giovanni Lupatoto 8 giorni faÈ stato ritrovato in questi minuti Diego Baroni, il 14enne scomparso 8 giorni fa da San Giovanni Lupatoto. La mamma si sta recando a Milano, dove l’adolescente è stato rintracciato, per riportarlo a ... fanpage.it

Denunciato un 14enne a Monreale, ritrovato per strada con una pistola giocattolo, adesso accusato di porto abusivo di oggetti atti a offendere - facebook.com facebook