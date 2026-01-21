Ritrovato il 14enne scomparso | È in buone condizioni Si era rivolto al poliambulatorio di via Livigno a Milano per cercare ricovero La mamma in Questura

Il 14enne scomparso il 12 gennaio da San Giovanni Lupatoto è stato ritrovato a Milano. La polizia ha confermato che si trova in buone condizioni e si era rivolto al poliambulatorio di via Livigno in cerca di ricovero. La madre ha già raggiunto la questura per aggiornamenti. La vicenda si è conclusa positivamente dopo giorni di ricerche nella città meneghina.

SAN GIOVANNI LUPATOTO (VERONA) - Lo hanno cercato per giorni a Milano e stamani il 14enne scomparso il 12 gennaio scorso da San Giovanni Lupatoto è stato rintracciato proprio nel capoluogo lombardo. Il 14enne si era presentato oggi in una casa di comunità, il poliambulatorio di via Livigno, dove si è fermato per qualche minuto. Il ragazzino si è rivolto alla struttura sanitaria per cercare ricovero. Il dipendente del poliambulatorio, accortosi che si trattava di un minore non accompagnato, come da procedura, pur non comprendendo che fosse il giovane scomparso da 9 giorni, ha allertato il 112 nue.

