Diego B., 14 anni di Verona, scomparso il 12 gennaio e ritrovato dopo nove giorni a Milano, aveva lasciato un messaggio agli amici su WhatsApp: «Vado a Milano e in Svizzera a fare soldi facili». La sua sparizione aveva suscitato preoccupazione, ma si è poi scoperto che aveva pianificato il suo viaggio. Questa vicenda solleva interrogativi sulla motivazione e sulle sue reali intenzioni durante quei giorni.

Diego B., il 14enne veronese scomparso il 12 gennaio e ritrovato nove giorni dopo a Milano, prima di andare via di casa aveva scritto su un gruppo Whatsapp di amici che sarebbe andato «a Milano e in Svizzera per fare i soldi facili». Lo ha riferito il comandante dei carabinieri di Verona, Claudio Papagno, in conferenza stampa dopo il ritrovamento del giovane, trovato dalla polizia in una casa di comunità in via Livigno nel capoluogo lombardo. Diego B. trovato a Milano, è vivo e sta bene. L'appello della mamma, poi il lieto fine Il messaggio agli amici «Questa - ha aggiunto Papagno - è un'altra delle zone d'ombra che dovranno essere chiarite: come mai un ragazzo di 14 anni pensa di andare a Milano e in Svizzera a fare 'soldi facili', quindi capire che cosa possa aver letto o quale tipo di annuncio possa essere aver incontrato». 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Diego B. scomparso e ritrovato, l'sms agli amici: «Vado a Milano e in Svizzera a fare soldi facili». Dov'è stato per 9 giorni?

Diego Baroni è stato ritrovato a Milano: era scomparso da giorniDiego Baroni, il ragazzo di 14 anni scomparso alcuni giorni fa da San Giovanni Lupatoto, Verona, è stato ritrovato a Milano mercoledì mattina.

Diego Baroni è stato ritrovato: il 14enne era scomparso da giorniÈ stato ritrovato Diego Baroni, il ragazzo di 14 anni scomparso da San Giovanni Lupatoto il 12 gennaio.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Ragazzino scomparso, si indaga per sottrazione di minore: lo avrebbero visto salire su un’auto; Ragazzo di 14 anni scomparso da giorni: le ricerche anche a Milano; Quattordicenne scomparso da Verona, Procura indaga per sottrazione di minore; Diego scomparso da San Giovanni Lupatoto: l’annuncio anche su Chi l’ha visto?.

Diego B. scomparso e ritrovato, l'sms agli amici: «Vado a Milano e in Svizzera a fare soldi facili». Come ha vissuto 9 giorni?Diego B., il 14enne veronese scomparso il 12 gennaio e ritrovato nove giorni dopo a Milano, prima di andare via di casa aveva scritto su un gruppo Whatsapp di amici che sarebbe andato «a Milano e in ... leggo.it

Diego B. ritrovato vivo a Milano: si conclude nel migliore dei modi la vicenda del 14enne scomparso da San Giovanni LupatotoDiego B., il 14enne scomparso da San Giovanni Lupatoto, è stato ritrovato a Milano in buone condizioni, ponendo fine a giorni di apprensione per la famiglia e la comunità. news.fidelityhouse.eu

+++ E' stato trovato a Milano Diego Baroni, il 14enne scomparso da casa, nel veronese. Lo hanno rintracciato gli agenti della polizia locale. Sta bene ed è stato portato negli uffici della Procura. La madre lo sta raggiungendo+++. Articolo nei commenti - facebook.com facebook

Diego ritrovato a Milano, il ragazzo di 14 anni scomparso. La mamma: "Voglio solo riabbracciarlo". Il mio racconto su @repubblica x.com