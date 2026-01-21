Ritrovato il 14enne scomparso da Verona | Diego Baroni è a Milano

Il 14enne Diego Baroni, scomparso da San Giovanni Lupatoto il 12 gennaio, è stato ritrovato oggi a Milano. La polizia lo ha rintracciato in una casa di comunità in via Livigno, dopo circa due settimane di ricerca. La sua presenza è stata confermata dalle autorità, che hanno garantito il suo stato di salute e il suo ritorno in sicurezza.

(Adnkronos) – Diego Baroni, il 14enne di San Giovanni Lupatoto nel Veronese, scomparso da lunedì 12 gennaio, è stato ritrovato oggi, mercoledì 21 gennaio, da una volante della polizia in una casa di comunità in via Livigno a Milano. Agli agenti il ragazzino ha detto di stare bene. A quanto si apprende, ha già sentito telefonicamente la madre. —[email protected] (Web Info) ------------- Periodicodaily è un marchio di ArToWork sp z o o - Rynek GLowny 28 - 31-010 Krakow POLAND ----------------- NIP 6762667378 - REGON 528402511 - KRS 0001100769 .🔗 Leggi su Periodicodaily.com Ritrovato a Milano Diego Baroni, il 14enne scomparso: sta beneDiego Baroni, il 14enne di San Giovanni Lupatoto scomparso dal 12 gennaio, è stato ritrovato a Milano nella mattinata di lunedì. Diego Baroni, ritrovato a Milano in buone condizioni il 14enne scomparso nel VeroneseDiego Baroni, il 14enne di San Giovanni Lupatoto scomparso il 12 gennaio nel Veronese, è stato ritrovato a Milano in buone condizioni. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Argomenti discussi: Diego Baroni, ragazzo di 14 anni scomparso da giorni: le ricerche anche a Milano; Scomparso ieri sera, ritrovato senza vita nella sua auto precipitata in una scarpata nel bosco; Davide va a pescare e scompare: trovato morto nel canale; Verona, scomparso 14enne: si indaga per sottrazione di minore. Ritrovato Diego Baroni, il 14enne scomparso da Verona: «È in buone condizioni». Ritrovato in un poliambulatorio di MilanoDiego Baroni, il quattordicenne di San Giovanni Lupatoto di cui si erano perse le tracce il 12 gennaio, è statp ritrovato a Milano. Dopo nove giorni di assenza, è stato ... msn.com Diego Baroni scomparso, il ragazzo ritrovato a Milano: ora è in ProcuraDiego Baroni, il 14enne di San Giovanni Lupatoto, nel Veronese, scomparso dal 12 gennaio scorso, è stato ritrovato oggi, 21 gennaio, a Milano. Attualmente si ... lapresse.it +++ Sta bene lo studente 14enne che si era allontanato il 12 gennaio dalla provincia di #Verona. “E’ stato ritrovato a Milano dalla Polizia", comunica la mamma a “Chi l’ha visto”, poco dopo aver affidato alla trasmissione un accorato appello rivolto al ragazzo. - facebook.com facebook #BassaPiacentina Ritrovato in poche ore il 14enne scomparso, decisivo l’intervento dei carabinieri x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.