Ritrovato a Milano Diego B il 14enne scomparso da Verona il 12 gennaio | Era in una casa di comunità di via Livigno

È stato ritrovato a Milano Diego B., il 14enne scomparso da Verona il 12 gennaio. Dopo dieci giorni di ricerche, i carabinieri lo hanno rintracciato in una casa di comunità in via Livigno. Il ragazzo sta bene e il suo cellulare era stato agganciato nella zona di Milano. La vicenda si è conclusa positivamente, offrendo rassicurazioni alle famiglie coinvolte.

Dopo dieci giorni di ricerche i carabinieri sono riusciti a rintracciare Diego B., il 14enne scomparso lo scorso 12 gennaio da San Giovanni Lupatoto in provincia di Verona. È vivo, sta bene e al momento si trova a Milano. Il ragazzo quella mattina era uscito di casa alle 6,45, salutando la mamma e le sorelle più piccole. Cinque minuti più tardi doveva salire sull'autobus per andare all'istituto professionale Giorgi a Verona, dove frequenta il primo anno. Diego però a scuola non ci è mai arrivato. Si è recato invece alla stazione di Verona Porta Nuova dove ha incrociato un'ex compagna delle medie, dicendo che avrebbe preso un treno per andare a trovare alcuni amici a Milano.

